«Директоры для наркокартелей»: Делягин заявил о тотальной убыточности нефтепереработки в России

Крупные компании смогли защитить себя с помощью субсидирования, но некоторые НПЗ уже обанкротились.

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в пресс-центре НСН назвал главную причину роста цен на бензин в России.

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«Вся российская переработка с 1 января 2019 года стала убыточной. Соответственно переработка, которая не обладала должными политическими ресурсами закрылась – Антипинский НПЗ – частный НПЗ был ликвидирован, он обанкротился. Некоторые государственные структуры хотели его купить, но «понюхали воздух» и решили от этого отказаться. Крупные корпорации смогли защитить себя. И в рамках так называемого «обратного акциза» и прямого субсидирования выбили себе государственные дотации. Вы представляете себе, до чего эти либеральные умники довели российскую экономику, что переработка нефти сейчас дотируется государством? Я предлагал отправить их финансовыми директорами в крупнейшие наркокартели мира, чтобы наркотики перестали быть выгодными, но что-то, видимо, мешает», - сыронизировал Делягин.
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Ранее он пояснил, что глобальные изменения в налогообложении произошли с 2018 года.

Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал невозможным падение цен на бензин в России при нынешней системе регулирования цен.


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ФОТО: РИА Новости//Евгений Самарин
ТЕГИ:НефтьНПЗ
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