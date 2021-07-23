При Чубайсе такого не было! Делягин об увеличении экспортных пошлин на бензин
«Принцип нынешней системы в следующем: нефть - ценный ресурс, и она не должна доставаться диким русским».
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в пресс-центре НСН назвал главную причину роста цен на бензин в России.
«Способность верить российскому государству и, в частности, российской статистике – это сверхспособность, которая в американских боевиках наблюдается только у супергероев. С начала года по 19 июля цены выросли на 4,9% - такова официальная статистика относительно декабря. За 19 дней июля они выросли на 0,4%. При этом у нас даже якобы есть места, где цены даже снизились: Кызыл и Петрозаводск. Рост цен не связан с нехваткой производства нефтебензина. Вроде бы всё в порядке. И при этом у нас дикий разгул цен. Если цены в промышленности в целом в июне выросли в 1,3 раза к июню прошлого года, и мы по этому показателю четвертые в мире после Казахстана, Турции и Бразилии, опережая даже Украину. В части продукции НПЗ у нас рост цен составил 1,86 раза. Это результат профессиональной аналитики. Главная причина – налоговый маневр», - заявил Делягин.
Он пояснил, что глобальные изменения в налогообложении произошли с 2018 года.
«Изменение регулирования цен происходили очень долго, но ключевой момент произошел в 2018 году, когда были реализованы указания МВФ. Представьте себе: Чубайсы, Ясины, Гайдары не реализовывали требования МВФ, а правительство Медведева это сделало. Принцип следующий: нефть – это ценное сырье, и диким русским оно не должно доставаться. Добавленная стоимость не должна производиться на территории России и прибыль от нее не должна диким русским доставаться. На практике это было реализовано увеличением экспортных пошлин и непропорционального, а намного большего усилению налогообложения на добычу нефти и ее переработке», - объяснил специалист.
Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал невозможным падение цен на бензин в России при нынешней системе регулирования цен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 811 / сут.
Умерли
152 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+22 547 / сут.
- Первый компонент вакцины от COVID-19 в России получили почти 35 млн человек
- Прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП
- Роскомнадзор защитит детей от опасного контента
- Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5% годовых
- Директор ЦАГИ рассказал о проекте сверхзвукового пассажирского самолёта
- Банки и магазины Белоруссии станут принимать карты «Мир»
- Песков прокомментировал ситуацию с экспортом «Спутника V»
- Россия пока не будет исключать движение «Талибан» из списка запрещённых
- Россияне массово захотели попасть в одну закрытую страну
- Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru