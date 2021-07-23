Названы причины рекордов стоимости бензина на бирже

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в пресс-центре НСН объяснил, почему биржевые цены на бензин и дизельное топливо в последнее время резко выросли, обновив рекорды 2020 года.

«Ситуация эта легко прогнозировалась, и рост цен наблюдается с декабря 2020 года. Оптовые цены растут по следующим причинам: у нас растут мировые котировки на нефть, у нас не укрепляется курс рубля, у нас повышается нагрузка налоговая на внутренний рынок – и она будет повышаться и в 2022-2023 году. При этом коэффициент, который корректирует экспортную пошлину, у нас понизился. И в 2024 году он должен обнулиться. В итоге у нас растут нетбэки, а потом и биржевые цены. Но при этом в розницу это транслируется не в должной мере, из-за этого легальный независимый сегмент терпит убытки», - заявил Баженов.

Собеседник НСН объяснил, о каких именно убытках идет речь.

«Раньше у нефтяных компаний не было инструмента, который позволил бы им получать компенсацию за то, что они не увеличивают котировки на стелах. И тогда придумали демпфер - дискриминационный, по моему мнению, механизм, который дискриминирует легальный малый и средний бизнес в топливной рознице. Сегодня нефтекомпании не повышают в значительно степени цены на стелах, потому что они могут терпеть убытки из-за того, что им по демпфирующему механизму идет субсидирование. И они тем самым как бы компенсируют свои убытки в рознице. А независимые компании в то же время терпят убытки, потому что им никто не компенсирует. Эти убытки наблюдаются с марта 2021 года», - заключил аналитик.

Ранее стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд 2020 года. А цена АИ-92 уже несколько дней подряд устанавливает рекордное значение, следует из данных биржи.

