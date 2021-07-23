«Пропагандистская мера». Эксперты назвали бессмысленным запрет на экспорт бензина
В пресс-центре НСН обсудили возможный временный запрет на экспорт бензина, о котором ранее заявляло Минэнерго.
Эксперты в пресс-центре НСН обсудили возможный временный запрет на экспорт бензина.
Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что запрет на экспорт бензина возможен, но не повлияет на ситуацию.
«Самая главная задача сейчас перенаправить объемы с распределения через мелкооптовые подразделения на биржу. Если объемы не пойдут на биржу, то ситуация существенным образом не изменится. Мы должны торговать свободно, через биржевой механизм. Есть другой способ создавать конкурентные условия на рынке – развивать нефтяные компании», - сказал он.
С ним согласился научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, который заявил, что в этой мере нет никакого смысла.
«У нас нет проблемы с нехваткой бензина. Такую меру было бы можно вводить, если бы у нас был физический дефицит бензина, но его нет. Соответственно, эта мера смысла не имеет, это классическое фиктивно-демонстративное действие: есть проблема – мы что-то делаем. Это, наоборот, ударит по производителю, ударит по российскому бизнесу, но с пропагандистской точки зрения это может быть реализовано», - отметил экономист.
Ранее зампред правительства Александр Новак поручил Министерству энергетики обсудить возможность временного запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает пресс-служба кабмина, передает РИА Новости.
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