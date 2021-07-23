Аналитик объяснил, почему цены на бензин в России всегда растут

«Если придерживаться общей экономической логики, то рост цен на бирже должен приводить к тому, что будет увеличиваться и розничная цена. И это вполне понятная история: если дорожает закупка, должна дорожать и продажа. Однако в России введен режим, который останавливает рост розничный цен, но делает его постоянным без возможности снижения. В том виде, в котором она существует, система начала складываться вы 2009 году. С этого времени котировки на стеллах стали несвободными. То есть мы говорим о режиме «инфляция плюс», когда цены на бензин не могут расти быстрее инфляции. И с этого времени цены не падали, а только росли», - заявил Баженов.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН рассказал, что в России цены на бензин и электроэнергию одни из самых высоких в мире.

