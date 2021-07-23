В России призвали помочь многодетным автовладельцам с оплатой бензина
Надо отказаться от регулирования цен и смириться с тем, что они могут расти и стремительно падать, заявили в Независимом топливном союзе.
Член правления Независимого топливного союза Григорий Баженов в пресс-центре НСН предложил платить субсидии многодетным семьям с автомобилем на оплату топлива.
«Если мы хотим, чтобы отрасль была динамичной, чтобы топливный рынок работал, чтобы там росла конкуренция и производительность, мы должны принять простую вещь: придётся столкнуться с ситуациями, когда цены могут расти, и расти достаточно стремительно, но в то же самое время могут и падать. Если у нас есть определенные категории населения, которые нуждаются в поддержке, то надо механизмы субсидирования направлять от крупных нефтяных компаний в их кошельки. Надо ввести механизм адресного субсидирования и субсидировать те семьи, у которых есть автомобиль, но нет средств, чтобы платить за бензин. Например, многодетные семьи», - предложил Баженов.
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН рассказал, что в России цены на бензин и электроэнергию одни из самых высоких в мире.
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