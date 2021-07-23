«Национальная катастрофа». Делягин о ситуации в нефтяной отрасли

«Ситуация, когда нефтепереработка в стране убыточна, - это национальная катастрофа. Исправлять детали, не устранив причины этой катастрофы, нельзя. "Налоговый маневр" должен быть отменен. А деятельность всех причастных к этому должна получить юридическую оценку в соответствии с тем ущербом, который они нанесли за предыдущие годы. Поэтому необходимо снизить налогообложение переработки нефти внутри страны. Необходимо снизить налогообложение на добычу полезных ископаемых. И нужно бы вспомнить, что в федеральном бюджете валяется, по официальным оценкам Минфина, 17,2 триллиона рублей. Если эти деньги предполагается не копить дальше, а направить на что-то полезное, то необходимо ввести пошлины на экспорт сырья. То есть первый и необходимый шаг - это отмена налогового маневра. И уже после этого можно заниматься борьбой с произволом монополий», - считает эксперт.

Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал невозможным падение цен на бензин в России при нынешней системе регулирования цен.

