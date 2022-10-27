28.10.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ноябрьские и новогодние праздники: куда поедут отдыхать россияне?»

Путевки за границу на Новый год для россиян будут на 20% дороже по сравнению с периодом до новогодних праздников, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Эксперты туротрасли также заметили тенденцию, что россияне в этом году стали чаще резервировать гостиницы в РФ на Новый год. Например, с 23 декабря по 15 января на российские направления приходится 85% бронирований, при том, что количество бронирований на аналогичный период 2021 года составляло 65%.

В СМИ пишут, что наибольшее число бронирований было зафиксировано в отелях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Красной Поляны, Казани, Ярославля и других городов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какова сегодня ситуация с бронированием путешествий на новогодние праздники?

Чем отличается от предыдущих лет?

Что сегодня волнует российского туризма?

Какой вид туризма популярен в зимний период?

Какие зарубежные направления лидируют у российских туристов сегодня?

Какие направления планируются к открытию в ближайшее время?

Участники пресс-конференции:

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов;

Президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Сергей Голов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



