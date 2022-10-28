В туротрасли призвали не прекращать выдачу виз гражданам из недружественных стран
Сергей Голов и Вадим Прасов рассказали также, что сейчас Алжир и Иран проявляют интерес к сотрудничеству с Россией в сфере туризма.
Алжир и Иран хотят сотрудничать с Россией в сфере туризма, заявил президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Сергей Голов в пресс-центре НСН.
«Одно из направлений, которым занимался Ростуризм – это электронные визы для зарубежных гостей. Я знаю, сегодня предпринимаются усилия для того, чтобы россияне могли поехать туром в Алжир, плюс давно хочет начать работу Иран», - рассказал он.
При этом вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов призвал не отвечать «глупым» странам, которые не выдают россиянам визы.
«Я считаю правильным не вводить ответные меры против стран, которые отказываются пускать российских туристов. Неважно, как глупые страны ведут себя относительно нас, давайте будем позволять этим странам приезжать в Россию без визы», - отметил он.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН рассказал, куда москвичи отправятся на ноябрьские и новогодние праздники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- Супруг Нэнси Пелоси пострадал в результате нападения
- Польша потребует от России возмещения потерь, понесённых в годы Второй мировой войны
- Дмитрий Медведев пожелал Илону Маску удачи с Twitter
- СМИ: в Архангельской области контрактник на грузовике сбил колонну срочников
- Актер Смольянинов оштрафован за дискредитацию ВС РФ
- ВС РФ уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении
- Россиянам напомнили о длинных выходных из-за Дня народного единства
- Макрон заявил Сунаку о готовности углубить сотрудничество в области обороны
- Диетолог объяснила, какие продукты нельзя хранить вместе
- Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru