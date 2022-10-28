В туротрасли призвали не прекращать выдачу виз гражданам из недружественных стран

Алжир и Иран хотят сотрудничать с Россией в сфере туризма, заявил президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Сергей Голов в пресс-центре НСН.

«Одно из направлений, которым занимался Ростуризм – это электронные визы для зарубежных гостей. Я знаю, сегодня предпринимаются усилия для того, чтобы россияне могли поехать туром в Алжир, плюс давно хочет начать работу Иран», - рассказал он.

При этом вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов призвал не отвечать «глупым» странам, которые не выдают россиянам визы.