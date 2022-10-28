В туротрасли призвали не прекращать выдачу виз гражданам из недружественных стран

Сергей Голов и Вадим Прасов рассказали также, что сейчас Алжир и Иран проявляют интерес к сотрудничеству с Россией в сфере туризма.

Алжир и Иран хотят сотрудничать с Россией в сфере туризма, заявил президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Сергей Голов в пресс-центре НСН.

«Одно из направлений, которым занимался Ростуризм – это электронные визы для зарубежных гостей. Я знаю, сегодня предпринимаются усилия для того, чтобы россияне могли поехать туром в Алжир, плюс давно хочет начать работу Иран», - рассказал он.

При этом вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов призвал не отвечать «глупым» странам, которые не выдают россиянам визы.

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«Я считаю правильным не вводить ответные меры против стран, которые отказываются пускать российских туристов. Неважно, как глупые страны ведут себя относительно нас, давайте будем позволять этим странам приезжать в Россию без визы», - отметил он.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН рассказал, куда москвичи отправятся на ноябрьские и новогодние праздники.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВизыТуризмОтветные Санкции России
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