В Aviasales дали советы россиянам, которым не вернули деньги за билеты

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отметил, что стоит обращаться в международные суды.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН посоветовал россиянам обращаться в суд, если иностранные авиакомпании отменили рейс и не вернули деньги.

«Не паниковать, это явно случилось не вчера и не позавчера. Подавайте в суд, международные суды работают, в том числе. Здесь вопрос именно такой. Я бы погуглил адвокатов, юристов, которые занимаются подобными историями с международными авиакомпаниями», - сказал он.

Со своей стороны, представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва отметила, что в такой ситуации лучше запросить альтернативный способ возврата денег из-за проблем с оплатой.

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«Главная сложность в этой ситуации в том, что иностранные авиакомпании и агентства не могут возвращать деньги из-за проблем с оплатой, потому что отключение платежных систем и так далее. Я бы советовала рассмотреть какие-то альтернативные варианты возврата денег и просто ждать», - добавила она.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН рассказал, куда москвичи отправятся на ноябрьские и новогодние праздники.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиакомпанииТуризм
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