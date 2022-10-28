В Aviasales дали советы россиянам, которым не вернули деньги за билеты

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН посоветовал россиянам обращаться в суд, если иностранные авиакомпании отменили рейс и не вернули деньги.

«Не паниковать, это явно случилось не вчера и не позавчера. Подавайте в суд, международные суды работают, в том числе. Здесь вопрос именно такой. Я бы погуглил адвокатов, юристов, которые занимаются подобными историями с международными авиакомпаниями», - сказал он.

Со своей стороны, представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва отметила, что в такой ситуации лучше запросить альтернативный способ возврата денег из-за проблем с оплатой.