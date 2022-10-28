«Есть опасения»: Как мобилизация отразилась на деятельности турагентств

«Все что происходит, в первую очередь отражается на наших бедных турагентах. После 21 сентября все стабилизировалось за пару недель. Большой перспективной глубины продаж сегодня, к сожалению, на Новый год нет. С учетом даже пандемии, в прошлом году к ноябрю 80% было продано того, что предлагалось. На сегодняшний день есть опасения, потому что неясно, кто будет возвращать деньги мобилизованным, как это будет происходить и так далее», - отметил он.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН рассказал, куда москвичи отправятся на ноябрьские и новогодние праздники.

