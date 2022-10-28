«Есть опасения»: Как мобилизация отразилась на деятельности турагентств
Президент Союза туристических агентств отметил, что в этом году планировать поездки на Новый год сложнее, чем во время пандемии.
Мобилизация наихудшим образом сказалась на деятельности туристических агентств, заявил президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Сергей Голов в пресс-центре НСН.
«Все что происходит, в первую очередь отражается на наших бедных турагентах. После 21 сентября все стабилизировалось за пару недель. Большой перспективной глубины продаж сегодня, к сожалению, на Новый год нет. С учетом даже пандемии, в прошлом году к ноябрю 80% было продано того, что предлагалось. На сегодняшний день есть опасения, потому что неясно, кто будет возвращать деньги мобилизованным, как это будет происходить и так далее», - отметил он.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН рассказал, куда москвичи отправятся на ноябрьские и новогодние праздники.
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