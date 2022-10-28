Aviasales: На Новый год россияне отправятся в Турцию, Грузию и Сербию

Представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва рассказала, во сколько обойдется средний чек поездки по странам. 

В этом году по числу бронирований на Новый год лидирует Турция и Таиланд, заявила представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в пресс-центре НСН.

ФОТО: пресс-центр НСН

«Мы говорим больше про самостоятельных туристов, здесь все стандартно. Москва, Санкт-Петербург в топе, Сочи и Калининград. В заграничном направлении у нас лидирует Турция (средний чек туда-обратно: 49 200), Таиланд (средний чек туда-обратно: 87 800), Грузия (33 200), ОАЭ (80 100) и Сербия (61 200 – средний чек), немножко сюрприз», - рассказала она.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН рассказал, куда москвичи отправятся на ноябрьские и новогодние праздники.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ТурцияТуризмНовый Год
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