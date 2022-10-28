Названы самые популярные туристические направления на ноябрь и Новый год
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отметил, что после 21 сентября у отелей было много отмен, но сейчас ситуация стабилизировалась.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН рассказал, куда москвичи отправятся на ноябрьские и новогодние праздники.
«После 21 сентября у отелей полетели отмены, дней десять мы находились в такой ситуации, когда бронирований немного, а отмен много. Спустя десять дней ситуация пришла в норму. Из популярных направлений из Москвы вполне высок спрос на Московскую область, Санкт-Петербург, Ярославль, Тверскую область, Сочи, Тулу, это базовый перечень на ноябрьские праздники. Что касается Нового года, популярны сейчас горнолыжные направления, высокий спрос на Сочи, Шерегеш, Архыз», - сказал он.
Путевки за границу на Новый год для россиян будут на 20% дороже по сравнению с периодом до новогодних праздников, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Эксперты туротрасли также заметили тенденцию, что россияне в этом году стали чаще резервировать гостиницы в РФ на Новый год.
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