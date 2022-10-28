Названы самые популярные туристические направления на ноябрь и Новый год

«После 21 сентября у отелей полетели отмены, дней десять мы находились в такой ситуации, когда бронирований немного, а отмен много. Спустя десять дней ситуация пришла в норму. Из популярных направлений из Москвы вполне высок спрос на Московскую область, Санкт-Петербург, Ярославль, Тверскую область, Сочи, Тулу, это базовый перечень на ноябрьские праздники. Что касается Нового года, популярны сейчас горнолыжные направления, высокий спрос на Сочи, Шерегеш, Архыз», - сказал он.

Путевки за границу на Новый год для россиян будут на 20% дороже по сравнению с периодом до новогодних праздников, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Эксперты туротрасли также заметили тенденцию, что россияне в этом году стали чаще резервировать гостиницы в РФ на Новый год.