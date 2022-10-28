«Не понимаем, что будет»: В отрасли ждут последствий упразднения Ростуризма
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов заявил, что такая ситуация в любом случае говорит о понижении статуса, о дальнейшем развитии информации пока нет.
Непонятно, как будет развиваться туристическая отрасль после расформирования Ростуризма, заявил Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН.
«Я вижу разные высказывания, но для меня ситуация грустна, это в любом случае понижение статуса. Все-таки 2,5 миллиона человек занятых, нацпроект, огромное количество инициатив, кэшбек и так далее. Да, у нас непростые времена, но для меня пока неочевидно, как это будет развиваться дальше. Прошла неделя, новостей ноль, мы не понимаем, что будет», - объяснил он.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября.
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