«Не понимаем, что будет»: В отрасли ждут последствий упразднения Ростуризма

«Я вижу разные высказывания, но для меня ситуация грустна, это в любом случае понижение статуса. Все-таки 2,5 миллиона человек занятых, нацпроект, огромное количество инициатив, кэшбек и так далее. Да, у нас непростые времена, но для меня пока неочевидно, как это будет развиваться дальше. Прошла неделя, новостей ноль, мы не понимаем, что будет», - объяснил он.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября.

