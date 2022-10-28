«Не понимаем, что будет»: В отрасли ждут последствий упразднения Ростуризма

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов заявил, что такая ситуация в любом случае говорит о понижении статуса, о дальнейшем развитии информации пока нет. 

Непонятно, как будет развиваться туристическая отрасль после расформирования Ростуризма, заявил Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН.

В Aviasales дали советы россиянам, которым не вернули деньги за билеты

«Я вижу разные высказывания, но для меня ситуация грустна, это в любом случае понижение статуса. Все-таки 2,5 миллиона человек занятых, нацпроект, огромное количество инициатив, кэшбек и так далее. Да, у нас непростые времена, но для меня пока неочевидно, как это будет развиваться дальше. Прошла неделя, новостей ноль, мы не понимаем, что будет», - объяснил он.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Андрей Варенков
ТЕГИ:ТуризмРостуризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры