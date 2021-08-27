31.08.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новый учебный год. Что школа готовит для детей, родителей и учителей?»

17 миллионов российских школьников вот-вот сядут за парты. И хоть учебный год точно начнётся в очном формате, а министр просвещения Сергей Кравцов заверил, что дистанта не будет, всё равно остаётся риск перехода на удалёнку из-за пандемии. Дело в том, что врачи и власти многих регионов прогнозируют значительный рост заболеваемости с началом учебного года, а Роспотребнадзор вводит свои ограничения по мере надобности превыше всего ставя безопасность людей. Кроме того, с этого года в школы начинает возвращаться воспитание, которое будет включать в себя социальные школьные проекты, дискуссионные площадки, спортивные мероприятия, посещение театров, музеев и выставок. Также будет введено ограничение по количеству контрольных работ, а школы, при желании, смогут отказаться от изучения второго иностранного языка.

К чему готовится школьникам, их родителям и преподавательскому составу, а также какие проблемы наиболее актуальны в начинающемся учебном году, в ходе пресс-конференции, расскажут её участники.

Участники пресс-конференции:

Директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова;

Председатель профсоюза "Учитель" Юрий Варламов;

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

