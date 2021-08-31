«Надо прекращать!» Национальный родительский комитет пожаловался на Джигана

Необходимо создать прецедент, чтобы прекратить череду «безумств» от блогеров, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в пресс-центре.

«Вчера и сегодня я всех поздравляю с началом учебного года, и нас неожиданно поздравил такой блогер Джиган. Он в оскорбительном тоне на пятимиллионную аудиторию оскорблял своих подписчиков, в том числе детей, подростков. Он называл их всякими низменными словами. И Национальный родительский комитет получил вчера очень много писем и сообщений от общественных организаций в негативном ключе. И мы вчера решили подать заявление в Генеральную прокуратуру для того, чтобы она дала определение такому поведению, мы хотим сделать прецедент, чтобы наконец покончить с этой чередой безумств, которые начались с конкурса Муз Тв, с Дани Милохина, Киркорова», - рассказал он.

