«Надо прекращать!» Национальный родительский комитет пожаловался на Джигана
Юрий Оболонский заявил, что комитет получил жалобы на исполнителя об общественников из-за видео в социальной сети.
Необходимо создать прецедент, чтобы прекратить череду «безумств» от блогеров, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в пресс-центре.
«Вчера и сегодня я всех поздравляю с началом учебного года, и нас неожиданно поздравил такой блогер Джиган. Он в оскорбительном тоне на пятимиллионную аудиторию оскорблял своих подписчиков, в том числе детей, подростков. Он называл их всякими низменными словами. И Национальный родительский комитет получил вчера очень много писем и сообщений от общественных организаций в негативном ключе. И мы вчера решили подать заявление в Генеральную прокуратуру для того, чтобы она дала определение такому поведению, мы хотим сделать прецедент, чтобы наконец покончить с этой чередой безумств, которые начались с конкурса Муз Тв, с Дани Милохина, Киркорова», - рассказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru