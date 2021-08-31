Профсоюз «Учитель» рассказал, как решить проблему с кадрами в школах

Необходимо улучшать условия труда для учителей в регионах, заявил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов в пресс-центре НСН.

«Практически во всех регионах есть очень большой дефицит педагогических кадров. Вызван он двумя основными факторами – низкая заработная плата и плохие условия труда. Если правительство, регионы хотят, чтобы произошла ликвидация этой кадровой проблемы, чтобы учителя хотели идти в школы, нужно не только развивать систему подготовки кадров, увеличивать количество бюджетных мест, но и улучшать условия труда. Мы знаем, как много людей после педагогических факультетов уходят работать не про профессии, проработав два-три года в школе, увидев все забюрократизированность, низкий объем заработных плат, хамское отношение со стороны администрации школ и так далее», - рассказал Варламов.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в пресс-центре рассказал о переживаниях родителей в преддверии 1 сентября.

