Эксперт ОНФ: Ликвидация третьей смены реальна
Директор Фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова отметила, что избавиться от второй смены на данный момент не получится.
На ликвидацию третьей смены сейчас будут брошены все ресурсы, заявила директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в пресс-центре НСН.
«Речь сейчас идет о том, что будет ликвидирована третья смена, и для этого строятся школы, ремонтируются школы. Необходимо увеличивать темпы капитального ремонта. По поводу второй смены, несколько лет назад ставилась такая задача, выделялись средства. Стало понятно, что нужны куда большие объемы финансирования, и пока задача недостижимая. У нас сейчас во вторую смену учатся примерно 15% школьников. Ликвидация третьей смены более реальна, сейчас на это будут брошены все ресурсы, нужна слаженная работа регионов и федерации», - отметила она.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в пресс-центре рассказал о переживаниях родителей в преддверии 1 сентября.
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