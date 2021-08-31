Оболонский рассказал, о чем переживают родители перед 1 сентября

Особенное внимание родительский комитет уделят интернету и информации, которые получают дети и подростки, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в пресс-центре.

«Перед новым учебным годом проблемы у всех одни и те же, вакцинация детей. Также все переживают за питание, в прошлом году была большая проблема, много было, в том числе и в Подмосковье, отравлений детей, ротавирусные инфекции. Конечно, переживаем за образовательный процесс, потому что проблема ЕГЭ еще не решена. И переживаем за информационные потоки, которые существуют в Instagram, Facebook, YouTube, Вконтакте. Особенное внимание мы сейчас уделяем звездам, которые имеют миллионные аудитории, и свои переживания или нереализованные мысли и смыслы несут на своих подписчиков и аудиторию, практически воздействуя на ментальное сознание детей и подростков. И, конечно, интернет-зависимость», - рассказал он.

Ранее депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отметил, что важно создавать благоприятную среду в школах для профилактики заболевания и перечислил необходимые антиковидные меры.

