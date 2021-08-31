В профсоюзе учителей выступили против введения должности наставника в школах

Воспитать что-либо в детях насильно не получится, для данного процесса необходимо выделять учителю больше свободного времени, а не создавать специальные должности, заявил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов в пресс-центре НСН.

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«Учителям в настоящий момент некогда заниматься воспитательной работой из-за большой загруженности, но к такому формату решения проблемы я отношусь настороженно, я бы даже сказал – негативно. В школах появляются новые ставки, появляются ли в школах новые деньги для этих ставок? Или мы дальше будем продолжать делить наш фонд оплаты труда, который и так небольшой на все большее и большее количество детей. Сейчас в школы приходят деньги на количество детей, будет ли увеличение финансирования? Я почти уверен, что в большинстве школ этого не произойдет. Второй момент: я вижу, как чаще всего, особенно в средней и старшей школе ребенок выбирает себе каких-то модельных взрослых. У него есть большой выбор учителей и он привязывается к одному-двум людям, начинает с ними больше общаться, взаимодействовать. Если образовательная часть может не страдать от того, что ученик находится в нехороших отношениях с учителем, то воспитательная часть насильно никак не возникнет, эта связь не создастся. Я боюсь, что новая должность советника по воспитательной работе не приведет к нужному результату, нельзя насильно воспитать в детях какое-то чувство», - рассказал он.

Ранее Юрий Варламов в пресс-центре НСН отметил, что не только низкие заработные платы заставляют учителей менять профессию, но и плохие условия труда.

