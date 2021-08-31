Оболонский возмутился, что ему не дали привиться «Спутник Лайт»

Необходимо сделать все отечественные вакцины доступными для граждан России без каких-либо ограничений, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в пресс-центре.

«Те, кто имеют высокий титр антител, им не нужно две дозы «Спутника», зачем? У меня дети, которые не болели, сделали «Спутником» две дозы, все нормально и без температуры прошло, но зачем мне, например, две дозы? Мне не дали дозу «Спутник Лайт», гражданину РФ, жителю Москвы, не дали привиться «Спутником Лайт», я специально проехал три точки. Мне объясняют это так, что «Спутником Лайт» прививаются только граждане иноземных государств и те, которые сделали год назад, например, прививки. Я просто в шоке. Что тогда будет с вакцинацией детей? М Мы против вакцинации до полных исследований законным путем», - рассказал он.

Более 500 тыс. несовершеннолетних, переболевших COVID-19, оказались школьниками, рассказал ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. Он отметил, что учащиеся входят в группу риска по развитию тяжелых форм коронавирусной инфекции.

