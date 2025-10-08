10.10.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новый таксопарк. Как закон о локализации повлияет на рынок такси?»

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о локализации такси. Теперь для работы перевозчиков будут допускаться только автомобили, произведённые в России с высокой долей локальных компонентов или выпущенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Минпромторг опубликовал предварительный перечень моделей, которые соответствуют требованиям: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Aura, Largus); УАЗ ("Патриот", "Хантер"); Sollers (SP7); Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space); Voyah (Free, Dream, Passion); Москвич (3, 3e, 6, 8).

Эксперты утверждают, что премиум-тарифы могут исчезнуть, так как подходящих моделей нет. А часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси на своих автомобилях, не смогут выполнить требования к локализации машин, поэтому будут вынуждены уйти с рынка. Их число может достигнуть отметки в 200 тыс. водителей такси, что составляет около 20% от общего числа занятых в этой сфере.

Готов ли бизнес к закону о локализации такси?

Перечень заявленных моделей авто сможет ли обеспечить весь рынок такси?

Как изменятся цены на такси после принятия закона?

Закон о локализации может вызвать отток самозанятых водителей?

Существует ли на сегодня дефицит водителей такси?

Что происходит со спросом и ценами на услуги такси сегодня?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев;

Председатель совета директоров таксопарка 369, член генерального совета «Деловая Россия» Алексей Быков;

Председатель Общероссийского «Объединения пассажиров», зампред Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов;

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр;

Председатель союза цифровых платформ Цифровой мир Валерий Корнеев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефону:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



