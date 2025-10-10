Депутат Гусев: Полтора миллиона таксистов находятся в «серой зоне»
Лишь 800 тысяч машин такси числятся в реестре официально, что вызывает большие вопросы к безопасности как пассажиров, так и таксистов, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Гусев.
Сегодня лишь 800 тысяч машин такси официально зарегистрированы в реестре, а 1,5 млн водителей такси находятся в «серой зоне». Об этом в пресс-центре НСН рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«До вступления в силу закона о такси с 1 сентября 2025 года отрасль такси действовала по следующей схеме: все люди независимо от формы занятости были подключены к различным агрегаторам. Машины приезжали к пассажирам быстро, поездки были недорогие. Машин было много. Затем не менее 500 тысяч человек ушло на СВО и из более чем 2 млн людей, оказывающих услуги таксистов в 2023 году, осталось примерно 800 тысяч, чьи машины зарегистрированы в официальном реестре. То есть 1,5 миллиона человек находятся сейчас в «серой зоне», что вызывает вопросы с безопасностью и с комфортом пассажиров», - рассказал он.
Ранее автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк в беседе с НСН заявил, что в России необходимо законодательно разделить такси на профессиональное и частное.
