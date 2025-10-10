«Цены на поездки будут расти, доступного лизинга и кредита, к сожалению, не существует сейчас. Если бы деньги, которые государство сейчас собирает с утилизационного сбора от ввезенных автомобилей, пошли бы на поддержку отрасли в целом, как производителей, так и для закупки автомобилей такси, то цены бы сдерживались. Сегодня такси — это роскошь, а не средство передвижения. Не так давно я в Казахстане часто заказывал такси, и в режиме «Комфорт» и «Комфорт+» ко мне часто приезжал китайский электрический автомобиль. Многие таксисты имеют два автомобиля: один на дальние поездки, а другой для города, электрический. Он в пересчете на рубли стоит примерно 1,5 млн. Это дает возможность держать там тарифы невысокими. Если нашим таксопаркам будет помощь в приобретении авто, то это сдержит рост цен», - рассказал он.

Ранее председатель Общероссийского «Объединения пассажиров», зампред Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов в пресс-центре НСН заявил, что после отмены самозанятости в такси могут появится таксисты на своих автомобилях, и было бы разумно освободить их от локализации, если автомобиль в их собственности находится от полугода.

