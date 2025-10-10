«По данным центра стратегических разработок, общее количество поездок на такси за год составляет около трех миллиардов. Это колоссальный спрос. Это примерно 21% от общего объема пассажирских перевозок. Но предложение будет снижаться, так как есть дополнительные ограничения для самозанятых, для парков и так далее. Если говорить про спрос, он остается на уровне и растет, а цены на услуги такси будут, соответственно, расти. Как говорил еще Карл Маркс - спрос регулирует предложение», - подытожил он.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил в пресс-центре НСН, что в связи с законом о локализации машин такси существенно пострадает надежность автомобилей, так как ни одна машина в перечне не имеет качественную автоматическую коробку передач.

