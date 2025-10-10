В России за год совершили более 3 млрд поездок на такси
Алексей Быков заявил в пресс-центре НСН, что спрос на поездки на такси остается высоким, а вот предложение из-за новых законов будет снижаться, соответственно цены на поездку еще вырастут.
Россияне за год совершили три миллиарда поездок на такси - это 21% от общего объема пассажирских перевозок. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель совета директоров таксопарка 369, член генерального совета «Деловая Россия» Алексей Быков.
«По данным центра стратегических разработок, общее количество поездок на такси за год составляет около трех миллиардов. Это колоссальный спрос. Это примерно 21% от общего объема пассажирских перевозок. Но предложение будет снижаться, так как есть дополнительные ограничения для самозанятых, для парков и так далее. Если говорить про спрос, он остается на уровне и растет, а цены на услуги такси будут, соответственно, расти. Как говорил еще Карл Маркс - спрос регулирует предложение», - подытожил он.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил в пресс-центре НСН, что в связи с законом о локализации машин такси существенно пострадает надежность автомобилей, так как ни одна машина в перечне не имеет качественную автоматическую коробку передач.
