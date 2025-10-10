Контроль стиля вождения: Телематика в такси заменит получение медицинских справок
Чем больше будет цифровизован процесс контроля за состоянием водителей и получение ими медсправок, тем меньше будет отток самозанятых с рынка, заявил в пресс-центре НСН Алексей Быков.
Сегодня водителей можно освободить от обязательства получать медицинские справки, так как агрегатор может отслеживать их состояние через телематику. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель совета директоров таксопарка 369, член генерального совета «Деловая Россия» Алексей Быков.
«По поводу того, что водители должны проходить медосмотры. Сейчас есть такие инструменты, как телематика, которая отслеживает стиль вождения автомобиля. Если агрегатор будет через телематику контролировать, каким водитель садится за руль, то это упростит процедуру и не нужно будет получать вот эти медицинские справки и путевые листы. Чем больше мы цифровизируем этот процесс, чем больше водителям не придется стоять в очереди, а можно будет пройти процедуры электронно, тем меньше оттока самозанятых с рынка мы получим», - рассказал он.
Также Быков подчеркнул, что благодаря телематике водители могут получить скидку на страховку.
«Что еще позволяет телематика. В парке, где я являюсь председателем консультативного совета, внедрена телематика, и на основании стиля вождения страховка для такси понижается. Страховые компании готовы делать скидки, если водитель водит безаварийно. Ведь сейчас мы еще столкнемся с тем, что большая страховка ОСГОП плюс страховка ОСАГО для такси высокая, человеку ее сложно получить. А через стиль вождения страховку могут понизить», - уточнил он.
Ранее председатель Общероссийского «Объединения пассажиров», зампред Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов в пресс-центре НСН заявил, что после отмены самозанятости в такси могут появится таксисты на своих автомобилях, и было бы разумно освободить их от локализации, если автомобиль в их собственности находится от полугода.
