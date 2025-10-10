«Договор с производителем»: Как снизить стоимость автомобилей такси
Валерий Корнеев в пресс-центре НСН напомнил, что недавно был заключен договор между "Яндексом" и АвтоВАЗом, что позволит агрегатору более выгодно менять машины в период локализации.
В период локализации цены на автомобили для таксопарков могли бы снизить прямые договоры между агрегатором такси и производителем автомобиля. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
«Мне кажется, что ставить вопрос о субсидировании покупки автомобилей для бизнеса на таких же условиях, как это делается для общественного транспорта, слишком амбициозно. Есть хороший вариант решения проблемы со стоимостью автотранспорта – это прямые договора между агрегаторами такси и автопроизводителями. Вот недавно был заключен договор между «Яндексом» и АвтоВАЗом. Хотелось бы, чтобы он был заключен и между остальными производителями. Где можно было бы определить спецификацию того автомобиля, который бы был пригоден для такси по надежности и долговечности, ремонтопригодности и гарантиям», - подытожил он.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН предложил последовать опыту Казахстана и помочь таксопаркам приобрести электромобили, использование которых помогает удерживать цены на поездки.
