«Мне кажется, что ставить вопрос о субсидировании покупки автомобилей для бизнеса на таких же условиях, как это делается для общественного транспорта, слишком амбициозно. Есть хороший вариант решения проблемы со стоимостью автотранспорта – это прямые договора между агрегаторами такси и автопроизводителями. Вот недавно был заключен договор между «Яндексом» и АвтоВАЗом. Хотелось бы, чтобы он был заключен и между остальными производителями. Где можно было бы определить спецификацию того автомобиля, который бы был пригоден для такси по надежности и долговечности, ремонтопригодности и гарантиям», - подытожил он.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН предложил последовать опыту Казахстана и помочь таксопаркам приобрести электромобили, использование которых помогает удерживать цены на поездки.

