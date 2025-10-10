Таксистов на личных машинах предложили освободить от локализации
Илья Зотов в пресс-центре НСН предложил дать возможность частным таксистам в течение пяти лет поменять автомобиль и не обязательно на отечественный.
После отмены самозанятости в такси могут появится таксисты на своих автомобилях, и было бы разумно освободить их от локализации, если автомобиль в их собственности находится от полугода. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель Общероссийского «Объединения пассажиров», зампред Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов.
«Важно учитывать, что отрасль держится в основном на физических лицах, на самозанятых, и если мы отменяем режим самозанятых, возможно, появится отдельный вид водителей, которые будут работать на своих машинах. Здесь, возможно, тоже должно быть регулирование этих водителей, чтобы водитель, который имеет в собственности машину от полугода-года, мог быть освобожден от мер по локализации. Почему именно полгода-год? Чтобы избежать того, что таксопарки начнут массово переписывать автомобили на этих водителей. Чтобы не было жульничества. Таким «физикам» можно в течение пяти лет дать возможность менять автомобиль: он может быть отечественный, а может и нет. Именно на них держится отрасль, за счет них удается удержать цены на такси, и, возможно, за счет них сбалансируется спрос и предложение», - рассказал он.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал в пресс-центре НСН, что в связи с законом о локализации машин такси существенно пострадает надежность автомобилей, так как ни одна машина в перечне не имеет качественную автоматическую коробку передач.
