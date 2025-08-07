08.08.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новый ГОСТ на школьную форму: Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году?»
6 августа в России утвердили новый ГОСТ на школьную форму, который вызвал бурную реакцию в соцсетях. Согласно документу, для девочек предусмотрены бордовые костюмы с кружевными жабо, а для мальчиков — синие комплекты с классическими галстуками. По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александра Реута, нововведение поможет стереть психологические границы между детьми из семей с разным достатком и разным вероисповеданием. Некоторые пользователи отметили, что подобная форма смотрится строго и старит школьников. Другие сочли ее элегантной и парадной.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Почему принято решение ввести новый ГОСТ?
- Сколько сегодня стоит собрать ребенка в школу?
- Какой средний чек на школьную форму?
- Как выбрать качественную школьную форму и не нарваться на контрафакт?
- Какой средний чек на канцтовары для школьников?
- Должна ли современная школьная форма быть похожа на одежду из к/ф "Служебный роман"?
Участники пресс-конференции:
- Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
- Первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросом семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;
- Директор департамента стандартизации Роскачества Джули Назарова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8