В Роскачестве дали советы по выбору школьной формы

Новый ГОСТ на школьную форму поможет родителям выбирать качественную и удобную одежду для детей, заявила в пресс-центре НСН Джули Назарова.

ГОСТ на школьную форму отделит хорошие и удобные материалы от некачественных товаров, которые пытаются выдать за школьную форму, рассказала директор департамента стандартизации Роскачества Джули Назарова в пресс-центре НСН.

Школьная форма. Как правильно собрать ребенка к учебному году
«Согласно новому ГОСТу, в школьной форме должен соблюдаться деловой стиль, также в ГОСТе указаны требования к нашивкам и тканям. Этот документ не только для производителей, но и для родителей: ориентир при покупке школьной форме. Мы ожидаем повышения потребительской осведомленности. Стандарт выносится на маркировку, поэтому будет удобно отличить хорошие и комфортные вещи от одежды, которая мимикрирует под школьную форму. В первую очередь, это должна быть дышащая одежда, например, из хлопковой ткани. Она позволит не только комфортно себя чувствовать в школе, но и стать элементом гардероба на долгое время», — уточнила она.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала в пресс-центре НСН спрашивать подростков при выборе школьной формы.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШкольникиШкольная ФормаШкола

