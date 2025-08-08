Детский омбудсмен призвала сделать ГОСТ на детские товары обязательным
8 августа 202515:06
Ярослав Харитонов
ГОСТ должен означать высокое качество, в этой связи эту систему стоит сделать обязательной для всех детских товаров, заявила в пресс-центре НСН Ольга Ярославская.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН призвала сделать ГОСТ на детские товары обязательным.
«ГОСТ сейчас не является обязательным и носит рекомендательный характер. Поэтому сейчас вопрос школьной формы и ответственности целиком лежит на родителях, но, когда он будет принят, то на каждом товаре появится специальная пометка “ГОСТу соответствует”. Меня напрягает, что мы немножко не докручиваем, потому что слово ГОСТ раньше означал качество, раз государство говорит “Ок”. Это должно существовать для всех детских товаров, а взрослые пусть сами разбираются», — указала она.
Ранее в России утвердили новый ГОСТ на школьную форму. Зампред комитета Госдумы РФ по вопросом семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, в свою очередь, в пресс-центре НСН раскрыла нюансы нового ГОСТа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Детский омбудсмен Ярославская: При выборе школьной формы надо спрашивать подростков
- Детский омбудсмен призвала сделать ГОСТ на детские товары обязательным
- Герман-младший: на тысячу фильмов в России приходится 100 удачных
- Россиянам назвали проблемы, из-за которых автомобиль не поставят на учет
- Телеграм: Уиткофф в Кремле, штурмы ТЦК, удар по Гагаузии
- В Госдуме призвали дизайнеров помочь в создании стильной школьной формы
- Лукашенко выразил готовность организовать встречу Путина, Трампа и Зеленского
- «Без голых животов»: Депутат Буцкая раскрыла нюансы ГОСТа на школьную форму
- «Благодарность на всю жизнь»: Россиянам посоветовали брать кошек из приюта
- Омбудсмен усомнилась, что «спецсимки» защитят детей в интернете
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru