ГОСТ должен означать высокое качество, в этой связи эту систему стоит сделать обязательной для всех детских товаров, заявила в пресс-центре НСН Ольга Ярославская.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН призвала сделать ГОСТ на детские товары обязательным.

«ГОСТ сейчас не является обязательным и носит рекомендательный характер. Поэтому сейчас вопрос школьной формы и ответственности целиком лежит на родителях, но, когда он будет принят, то на каждом товаре появится специальная пометка “ГОСТу соответствует”. Меня напрягает, что мы немножко не докручиваем, потому что слово ГОСТ раньше означал качество, раз государство говорит “Ок”. Это должно существовать для всех детских товаров, а взрослые пусть сами разбираются», — указала она.

Ранее в России утвердили новый ГОСТ на школьную форму. Зампред комитета Госдумы РФ по вопросом семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, в свою очередь, в пресс-центре НСН раскрыла нюансы нового ГОСТа.

