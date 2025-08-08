Детский омбудсмен Ярославская: При выборе школьной формы надо спрашивать подростков
8 августа 202515:15
Ярослав Харитонов
Лучший вариант продвигать школьную форму — прислушаться к мнению подростков, заявила в пресс-центре НСН Ольга Ярославская.
Дети и подростки хотят быть услышанными, с ними не надо бороться, и тогда они сами будут рады носить школьную форму, заявила в пресс-центре НСН уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«В Мурманске и в Краснодарском крае точно должны быть разные модели. Главное, чтобы ребятам было удобно. А когда мы начнем спрашивать подростков о том, что они хотят? Их же просто поставят перед фактом, а потом мы будем с ними бороться, чтобы они носили только то, что согласовано. Им и так тяжело переживать пубертатный период, хочется самовыразиться, а их всех сделают одинаковыми. Чтобы дети хотели носить форму, это должно быть почетно, а для этого школа должна уважать ребенка, и он будет ей гордиться. Для этого надо слышать детей, иметь позитивную атмосферу, чтобы они хотели туда приходить», — выразилась она.
Ранее в России утвердили новый ГОСТ на школьную форму. Зампред комитета Госдумы РФ по вопросом семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, в свою очередь, в пресс-центре НСН раскрыла нюансы нового ГОСТа.
