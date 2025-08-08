«Без голых животов»: Депутат Буцкая раскрыла нюансы ГОСТа на школьную форму
Новый ГОСТ никак не ограничивает цвет и фасон одежды для школьников, однако регламентирует состав ткани, заявила Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
Министерство просвещения утвердило требования по ткани школьной формы, однако нюансы, связанные с моделями формы, в новом ГОСТе тоже прописаны, рассказала первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросом семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
«ГОСТ на школьную форму — это сокращенное название, на самом деле речь идет о материале. В нем должно быть комфортно, удобно, не жарко и не холодно, чтобы он не натирал и не вызывал аллергии. В этом ГОСТе есть что-то и о моделях, но там сказано лишь следующее: никакого оголенного живота, поясницы или слишком обтягивающих вещей. Мы понимаем, что порой ребята могут надеть откровенную одежду в школу. Девчонки сейчас уже начинают думать о том, как они выглядят, надевают обтягивающие наряды. ГОСТ как раз об этом, а не про фасон, цвет или про эмблему. В федеральном законе сказано, что все эти вещи выбирает школа, сами ученики, учителя и родители при участии школьного врача», — подчеркнула она.
Ранее Минпросвещения показало примеры школьной формы. Так, для девочек предложили бордовые костюмы с кружевными жабо, а для мальчиков — синие комплекты с классическими галстуками. Некоторые пользователи отметили, что подобная форма смотрится слишком строго и старит школьников. Другие сочли ее элегантной и парадной. Позже Минпросвещения уточнило, что учебные заведения могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Международный эксперт по стилю Александр Белов, в свою очередь, сказал НСН, что школьная форма, предложенная Минпросвещения в качестве образца, выглядит неактуально.
