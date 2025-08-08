В Госдуме призвали дизайнеров помочь в создании стильной школьной формы

Критика школьной формы ни к чему не приведет, если дизайнерам не нравятся цвета или фасоны, то они могут прийти и помочь в разработке стильной формы, заявила в пресс-центре НСН Татьяна Буцкая.

Школы сами выбирают понравившиеся варианты одежды для учеников, но если модные дизайнеры могут сделать лучше, то пусть они помогут, а не устраивают «хейт», рассказала первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросом семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

«Сейчас начался "хейт" со всех сторон: цвет не тот, оттенок плохой. Это говорят нам модные дизайнеры. Так приходите и помогайте! Нам нужна не критика, а помощь. Если можете сделать лучше — сделайте. Те модели, которые показывали в интернете, были представлены конкретно от Тверской области, как пример того, что можно шить из российских тканей, которые уже соответствуют ГОСТу. Производитель представил варианты, которые выбрали сами родители и учителя», — подчеркнула она.

Ранее международный эксперт по стилю Александр Белов сказал НСН, что школьная форма, предложенная Минпросвещения в качестве образца, выглядит неактуально.

ФОТО: РИА Новости
