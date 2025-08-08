«У нас нет еще одного ГОСТа — на “сменку”. Когда вы покупаете ребенку сменную обувь, это не должны быть кеды, поскольку это — спортивная обувь на плоской подошве, она вредна для детей в повседневной жизни. Самое лучшее — что-нибудь дышащее и комфортное. Также важно, чтобы подошва на сменной обуви была светлой, если она темная, то она может “чиркать” и оставлять черные разводы и полосы. Уважайте труд уборщиц!» — отметила она.

Ранее Минпросвещения показало примеры школьной формы. Так, для девочек предложили бордовые костюмы с кружевными жабо, а для мальчиков — синие комплекты с классическими галстуками. Некоторые пользователи отметили, что подобная форма смотрится слишком строго и старит школьников. Другие сочли ее элегантной и парадной. Позже Минпросвещения уточнило, что учебные заведения могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Директор департамента стандартизации Роскачества Джули Назарова, в свою очередь, дала советы по выбору школьной формы.

