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Новый год 2022. Как правильно собрать праздничный стол?

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Начало конференции

13:00

16 декабря 2021

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

16.12.2020 состоится пресс-конференция, посвященная результатам проверки продуктов для праздничного новогоднего стола

16.12.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Новый год 2022. Как правильно собрать праздничный стол?»

Несколько недель остается до празднования Нового года и большинство россиян уже задумывается о том, что покупать из продуктов на праздничный стол. Главный принцип Тигра – хорошо поесть, а это значит, что на праздничном столе должно быть много различной вкусной еды, так как тигр – животное всеядное. Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в 2020 году составила почти 6,7 тысяч рублей в расчете на семью из четырех человек. По оценкам экспертов, в этом году семья из 4-5 человек должна быть готова к тому, что придется потратить на праздничный набор порядка 10-11 тысяч рублей. В расчет его стоимости входят шампанское, крепкие алкогольные напитки, рыбные и мясные деликатесы, условный набор для оливье, овощи и фрукты Но очень важно выбрать на эту сумму качественные продукты, так как из-за повышенного спроса повышается риски покупки и употребления фальсификата и просрочки. Так, на протяжении 2021 года Союз потребителей Росконтроль проверил более тысячи товаров, и впервые представит результаты этих исследований в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

  • Год Тигра: что можно и нельзя подавать к праздничному столу в 2022?
  • Из чего готовить правильный и полезный салат оливье?
  • Какие мандарины самые вкусные?
  • Как правильно выбрать майонез?
  • Какая селёдка лучше всего пойдёт «под шубу»?
  • Сколько будет стоить качественный сыр и как его найти на прилавке?
  • Какие колбасы безопасно выставлять на праздничный стол?
  • Какое шампанское пить под бой курантов?

Участники пресс-конференции:

  • Елена Менячихина - ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ»
  • Маргарита Королёва - врач-диетолог, кандидат медицинских наук.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: ambeth.clan.su
ТЕГИ:Цены На ПродуктыНовый Год
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