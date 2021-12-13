16.12.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Новый год 2022. Как правильно собрать праздничный стол?»

Несколько недель остается до празднования Нового года и большинство россиян уже задумывается о том, что покупать из продуктов на праздничный стол. Главный принцип Тигра – хорошо поесть, а это значит, что на праздничном столе должно быть много различной вкусной еды, так как тигр – животное всеядное. Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в 2020 году составила почти 6,7 тысяч рублей в расчете на семью из четырех человек. По оценкам экспертов, в этом году семья из 4-5 человек должна быть готова к тому, что придется потратить на праздничный набор порядка 10-11 тысяч рублей. В расчет его стоимости входят шампанское, крепкие алкогольные напитки, рыбные и мясные деликатесы, условный набор для оливье, овощи и фрукты Но очень важно выбрать на эту сумму качественные продукты, так как из-за повышенного спроса повышается риски покупки и употребления фальсификата и просрочки. Так, на протяжении 2021 года Союз потребителей Росконтроль проверил более тысячи товаров, и впервые представит результаты этих исследований в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

Год Тигра: что можно и нельзя подавать к праздничному столу в 2022?

Из чего готовить правильный и полезный салат оливье?

Какие мандарины самые вкусные?

Как правильно выбрать майонез?

Какая селёдка лучше всего пойдёт «под шубу»?

Сколько будет стоить качественный сыр и как его найти на прилавке?

Какие колбасы безопасно выставлять на праздничный стол?

Какое шампанское пить под бой курантов?

Участники пресс-конференции:

Елена Менячихина - ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ»

- ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Маргарита Королёва - врач-диетолог, кандидат медицинских наук.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

