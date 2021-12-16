Сегодня детское, завтра - настоящее: Диетолог призвала не баловать ребенка «детским шампанским»
Маргарита Королева отметила, что состав детского шампанского нельзя назвать полезным для здоровья ребенка.
В детском шампанском много пустых калорий в виде сахара, а также углекислого газа, с которым детскому организму непросто справиться, заявила профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН
«Даже само словосочетание "детское шампанское" очень сложно воспринимается на позитиве, потому как дети за одним столом с родителями принимают участие в праздничном застолье в понимании, что обязательное должно быть присутствие алкогольного напитка. Это формирует модель пищевого поведения в семье. Если из застолья в застолье детское шампанское будет повторяться у ребенка, это приведет к серьезным нарушениям: родители потом будут сильно удивлены, что ребенок будет пить оригинальные алкогольные напитки. В составе такого продукта (как шампанское - прим. НСН) много пустых калорий в виде сахара, углекислый газ тоже не показан маленькому организму, у которого еще не сформировался желудочно-кишечный тракт, поэтому такие проблемы, как вздутие, могут быть у ребенка. В шампанское также зачастую добавляются консерванты», - предупредила она.
При покупке новогоднего напитка нужно обратить внимание на маркировку, где указано шампанское это или игристое вино, отметила ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН.
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