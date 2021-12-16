Россиян предупредили об опасности готовых салатов
Ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина призвала россиян готовить салаты самостоятельно, а не покупать в кулинарии.
Ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН призвала россиян отказаться от покупки готовых новогодних салатов, так как это может привести к проблемам со здоровьем.
«Сейчас уже почти в каждого торговой сети есть отдел кулинарии с готовыми салатами. Готовые салаты – это традиционно опасные блюда, поскольку это, как правило, мясо, птица, колбаса и просто овощи, приправленные майонезом – а это просто великолепная среда для размножения различных микроорганизмов. Поэтому стоит об этом задуматься. Потому что сама по себе технология изготовления салатов подразумевает нарезку и что салат больше не будет подвергаться тепловой обработке. Плюс качество ингредиентов и сроки годности, мы же не знаем, насколько изготовитель этих салатов ответственный. Поэтому от покупки готовых салатов лучше отказаться в пользу приготовления в домашних условиях. Мы не можем сказать, при правильных ли условиях готовые салаты хранятся, транспортируются», - объяснила она.
При покупке красной икры стоит обратить внимание на продукцию из морской рыбы, так как это повышает количество питательных веществ, заявила ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН ранее.
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