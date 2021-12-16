«Росконтроль» дал советы по выбору красной икры

При покупке красной икры стоит обратить внимание на продукцию из морской рыбы, так как это повышает количество питательных веществ, заявила ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН.

«Стоит уточнить, как правильно выбирать красную икру. Обратите внимание на маркировку, что конкретно написано, то есть, икра лососевых подразумевает достаточно большой перечень вида рыб, но нужно понять конкретно икра каких рыб использовалась при изготовлении. Это икра рыбы, которая живет в море, но приходит на нерест в реки, так называемая проходящая рыба, или это рыба, которая живет постоянно в пресной воде – например, форель. Конечно, и питательные вещества, и размер, цвет икринок, и цена у рыбы, которая живет в море, выше. Что касается внешнего вида, вы можете оценить его еще до покупки – икра должна быть не слипшейся, не должно быть большого количества лопнувших икринок, оболочек, не должно быть много воды, то есть, рассола. Переверните баночку и посмотрите – если икра не стекает быстро, это хорошо», - рассказала она.

Ранее Менячихина в пресс-центре НСН рассказала россиянам, как правильно выбрать шампанское на Новый год.

