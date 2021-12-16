В «Росконтроле» рассказали, как выбрать шампанское на Новый год

Елена Менячихина подчеркнула, что необходимо обращать внимание на концентрацию сахара в напитке. 

При покупке новогоднего напитка нужно обратить внимание на маркировку, где указано шампанское это или игристое вино, отметила ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН.

«Стоит сказать, что при покупке шампанского обращайте внимание на маркировку, где будет указано это игристое вино или шампанское, если мы говорим про наши российские марки. Обращайте внимание на то, что написано – в зависимости от массовой концентрации сахара шампанское, игристые вина подразделяются на экстра брют, брют, полусухое, сухое, полусладкое и сладкое. Мы проверяли шампанское, можем порекомендовать марки, которые прошли проверки и соответствуют требованиям безопасности, качества: это «Абрау-Дюрсо», «Крымское игристое», «Советское», «Буржуа», «Лев Голицын», «Надежда»», - рассказала Менячихина.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что шампанское является самым неподходящим для праздничного стола алкогольным напитком.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РосконтрольШампанскоеНовый Год
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