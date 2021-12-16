Диетолог перечислила самые вредные новогодние традиции

Маргарита Королева призвала россиян «не беречь место в желудке» 31 декабря, а питаться умеренно в течение дня. 

Многие привыкли не есть довольно долгий промежуток времени в ожидании новогоднего застолья, но это вредно для организма, заявила профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН.

«Избыток алкогольных напитков очень вредит здоровью, еще традицией для многих является то, что человек не ест 31 числа целый день, он бережет местечко у себя в желудке для того, чтобы начать прямо с 11 часов вечера. Конечно, алкогольные напитки, попадающие в пустой желудок, сразу повышают градус, и бдительность теряется, алкогольное отравление может наступить и при смешивании напитков. Никогда не голодайте 31 числа, достаточно плотный должен быть ужин, чтобы к Новому году подойти неголодным», - объяснила диетолог.

В новогоднюю ночь лучше обойтись легкими салатами из трех-пяти ингредиентов, рассказала Королева в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: ambeth.clan.su
ТЕГИ:ДиетологНовый ГодАлкогольЕда
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