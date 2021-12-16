Диетолог перечислила самые вредные новогодние традиции
16 декабря 202114:14
Евгения Желудкова
Маргарита Королева призвала россиян «не беречь место в желудке» 31 декабря, а питаться умеренно в течение дня.
Многие привыкли не есть довольно долгий промежуток времени в ожидании новогоднего застолья, но это вредно для организма, заявила профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН.
«Избыток алкогольных напитков очень вредит здоровью, еще традицией для многих является то, что человек не ест 31 числа целый день, он бережет местечко у себя в желудке для того, чтобы начать прямо с 11 часов вечера. Конечно, алкогольные напитки, попадающие в пустой желудок, сразу повышают градус, и бдительность теряется, алкогольное отравление может наступить и при смешивании напитков. Никогда не голодайте 31 числа, достаточно плотный должен быть ужин, чтобы к Новому году подойти неголодным», - объяснила диетолог.
В новогоднюю ночь лучше обойтись легкими салатами из трех-пяти ингредиентов, рассказала Королева в пресс-центре НСН ранее.
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16 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru