Диетолог перечислила самые вредные новогодние традиции

Многие привыкли не есть довольно долгий промежуток времени в ожидании новогоднего застолья, но это вредно для организма, заявила профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН.

«Избыток алкогольных напитков очень вредит здоровью, еще традицией для многих является то, что человек не ест 31 числа целый день, он бережет местечко у себя в желудке для того, чтобы начать прямо с 11 часов вечера. Конечно, алкогольные напитки, попадающие в пустой желудок, сразу повышают градус, и бдительность теряется, алкогольное отравление может наступить и при смешивании напитков. Никогда не голодайте 31 числа, достаточно плотный должен быть ужин, чтобы к Новому году подойти неголодным», - объяснила диетолог.

В новогоднюю ночь лучше обойтись легкими салатами из трех-пяти ингредиентов, рассказала Королева в пресс-центре НСН ранее.

