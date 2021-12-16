Диетолог рассказала, какими должны быть новогодние салаты
Маргарита Королева отметила, что в новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение салатам из трех-пяти ингредиентов, а также самим приготовить заправку.
В новогоднюю ночь лучше обойтись легкими салатами из трех-пяти ингредиентов, заявила профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН.
«Надо учиться делать немногосложные салаты, свежие продукты использовать, делать собственными ручками заправки, точно вы принесете пользу своим домочадцам и себе. Есть ночью противоестественно для организма, и желудочно-кишечный тракт сам понимает, что придется вдруг работать сверхурочно ночью – все салаты должны быть очень простые, в качестве заправки может быть нерафинированное растительное масло, сок лимона, сок кислых ягод. А ингредиентов три-пять – скажем, теплое мясо курицы или индейки, листья салата, кусочки апельсина, мандарина и красивые ягоды, либо листья зеленого салата, ананас, мандарины», - рассказала диетолог.
Ранее ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН призвала россиян отказаться от покупки готовых новогодних салатов, так как это может привести к проблемам со здоровьем.
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