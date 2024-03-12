пресс-конференции
Анонс

Новые исторические максимумы: Финансовый статус биткоина в России

Информация

Начало конференции

11:00

13 марта 2024

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

+7 903 594 54 37

13.03.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые исторические максимумы: Финансовый статус биткоина в России».

Биткоин второй раз за несколько дней обновил исторический максимум. Стоимость биткоина 11 марта поднялась выше $72 000 впервые в истории и продолжает бить рекорды. Он обошёл серебро по рыночной капитализации и стал восьмым по величине активом в мире. В 2023 году Россия заняла второе место на мировом рынке майнинга, уступая только США. Напомним, что на днях Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий использовать цифровые финансовые активы как средство платежа в России. До сих пор в законодательстве не был прописан прямой запрет таких операций.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Как сегодня регулируется криптовалюта в законодательстве РФ?
  • Какое налогообложение действует на биткоин?
  • Какова статистика серых и черных майнеров?
  • Какая волатильность у крипты?
  • В чем причины роста биткоина?
  • Какова роль криптовалюты в экономике?
  • Стоит ли покупать биткоин на максимуме?
  • Сколько зарабатывают майнеры?
  • Какие перспективы есть у инвестиций в криптовалюту?
  • Не «лопнет» ли мыльный пузырь биткоина? Не рухнет ли крипта в ближайшее время?

Участники пресс-конференции:

  • Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;
  • Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

К участию также приглашены:

  • интернет-омбудсмен, представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев;
  • представитель Ассоциации промышленного майнинга.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости

партнеры

пресс-конференции