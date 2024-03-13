«Интересный актив»: В отрасли полагают, что Центробанк может запретить биткоин
Биткоин может стать интересен для фондирования центральных банков, заявил в пресс-центре НСН Ярослав Кабаков.
Криптовалюта может появиться в структуре золотовалютных резервов Центробанка, сказал в пресс-центре НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
«С позиции биткоина в международной торговле и использования этого актива вполне вероятно, что мы увидим изменения на горизонте пары ближайших лет. Надо понимать, что если миллиарды долларов вкачиваются через национальных инвесторов, институциональных инвесторов в фондовые рынки, то этот актив становится интересным для фондирования и центральных банков. Не удивлюсь, если через какое-то время наш ЦБ в силу санкционных ограничений будет иметь в структуре своих золотовалютных резервов криптовалюту, в том числе, биткоин, а нам будет запрещать использовать его как платежное средство», - сказал собеседник НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что регулирование криптовалюты стоило бы прописать в цифровом кодексе, в котором были бы четко прописаны понятийный аппарат и единая судебная правоприменительная практика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru