«Интересный актив»: В отрасли полагают, что Центробанк может запретить биткоин

«С позиции биткоина в международной торговле и использования этого актива вполне вероятно, что мы увидим изменения на горизонте пары ближайших лет. Надо понимать, что если миллиарды долларов вкачиваются через национальных инвесторов, институциональных инвесторов в фондовые рынки, то этот актив становится интересным для фондирования и центральных банков. Не удивлюсь, если через какое-то время наш ЦБ в силу санкционных ограничений будет иметь в структуре своих золотовалютных резервов криптовалюту, в том числе, биткоин, а нам будет запрещать использовать его как платежное средство», - сказал собеседник НСН.



Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что регулирование криптовалюты стоило бы прописать в цифровом кодексе, в котором были бы четко прописаны понятийный аппарат и единая судебная правоприменительная практика.

