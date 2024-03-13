Цифровой грабеж: Криптоэксперт Припачкин восхитился отношением Китая к Big Data
Китай издал закон, согласно которому все ресурсы, созданные с использованием Big Data, являются собственностью государства, рассказал в пресс-центре НСН Юрий Припачкин.
Цифровые профили, как новая сущность экономики, нуждаются в отдельном регулировании, заявил в пресс-центре НСН президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.
«За последние десятилетия появилась новая сущность, которой раньше не было никогда – это человек с цифровым гаджетом, имеющим цифровой профиль. Цифровой профиль человека – фактически собственность человека, является основой новой экономики. Большинство компаний, которые используют цифровой профиль в своей деятельности на самом деле грабят. Так, деятельность Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) построена на грабеже, перепродаже цифровых профилей. Мы находимся на этапе новой революции, появилась новая собственность, экономические отношения», - сказал он.
По словам эксперта, России в этом вопросе следовало бы брать пример с Китая.
«Те страны, которые первыми установят новый порядок взаимоотношений цифровых профилей и экономики, те и выиграют эту мировую гонку. Нас туда сознательно не пускают. Китай пошел по простому пути, ничего не запрещал, но ввел государственную собственность на Big Data. Издал закон, согласно которому все ресурсы, созданные с использованием Big Data, являются собственностью государства. Также создал инструментарий контроля подобной собственности», - сказал он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что регулирование криптовалюты стоило бы прописать в цифровом кодексе, в котором был бы четко прописан понятийный аппарат и единая судебная правоприменительная практика.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Решетников: Россия вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ
- Под Новошахтинском сбили три беспилотника
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
- СМИ: Украина намерена мобилизовать 500 тысяч новобранцев
- СМИ: При атаке БПЛА на Воронеж пострадала кровля магазина
- Тутберидзе потребовала от Тарасовой извиниться за слова о допинге Валиевой
- Симоньян опровергла информацию о том, что ей предложили пост министра культуры
- Игорь Угольников снимет фильм об обороне Тулы
- Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей
- В Минстрое заявили о нехватке порядка 1 млн специалистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru