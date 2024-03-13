Цифровой грабеж: Криптоэксперт Припачкин восхитился отношением Китая к Big Data

«За последние десятилетия появилась новая сущность, которой раньше не было никогда – это человек с цифровым гаджетом, имеющим цифровой профиль. Цифровой профиль человека – фактически собственность человека, является основой новой экономики. Большинство компаний, которые используют цифровой профиль в своей деятельности на самом деле грабят. Так, деятельность Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) построена на грабеже, перепродаже цифровых профилей. Мы находимся на этапе новой революции, появилась новая собственность, экономические отношения», - сказал он.

По словам эксперта, России в этом вопросе следовало бы брать пример с Китая.

«Те страны, которые первыми установят новый порядок взаимоотношений цифровых профилей и экономики, те и выиграют эту мировую гонку. Нас туда сознательно не пускают. Китай пошел по простому пути, ничего не запрещал, но ввел государственную собственность на Big Data. Издал закон, согласно которому все ресурсы, созданные с использованием Big Data, являются собственностью государства. Также создал инструментарий контроля подобной собственности», - сказал он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что регулирование криптовалюты стоило бы прописать в цифровом кодексе, в котором был бы четко прописан понятийный аппарат и единая судебная правоприменительная практика.

