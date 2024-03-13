Кирьянов призвал создать цифровой кодекс для криптовалюты и маркетплейсов
Обсуждение регулирования криптовалюты ведется, но процесс нужно ускорить, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
Регулирование криптовалюты может быть прописано в цифровом кодексе, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
«Мы стоим на пороге регулирования новых явлений в нашей жизни, которые де-факто существуют и уже захватили рынок – такая же история с маркетплейсами, цифровыми электронными торговыми площадками. Нет определений, регулирования. Эти вещи следовало бы объединить под одной крышей в цифровом кодексе, о котором я говорю последние пять-семь лет», - пояснил собеседник НСН.
По его словам, на данный момент вопросом занимается рабочая группа при Минцифры РФ, однако процесс следовало бы ускорить.
«Необходимо общее регулирование, понятийный аппарат, необходимо свести к минимуму какие-то противоречия в законодательстве, выработать единую судебную правоприменительную практику по всем вопросам, касающимся цифры и цифрового регулирования. Есть рабочая группа, созданная в рамках Минцифры, в этот процесс вовлечен факультет права Высшей школы экономики. Процесс идет, но надо его максимально ускорить», - заключил Кирьянов.
Ранее Зампред ЦБ Ольга Полякова сообщил, что регулятор не рассматривает криптовалюты как платежное средство на территории страны, передает «Радиоточка НСН».
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