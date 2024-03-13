«Защита граждан»: Кирьянов призвал законодательно регулировать криптовалюту
Человек, который проводит какие-то операции с криптовалютой, сегодня находится вне закона, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
В России криптовалютой пользуются несколько миллионов человек, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
«Есть ли сегодня в России регулирование криптовалют? Общий ответ: нет. Есть ли сегодня в России законодательное регулирование майнинга? Нет. Нужен закон, регулирующий новый вид названных отношений. Нам необходимо в этом случае избегать традиционных подходов. Возникает вопрос: "А что такое криптовалюта?" Некоторые юристы говорят, что это личное право, а не финансовый инструмент. Такой подход теоретически имеет право на существование, но нам нужно другое. Я убежден, что регулировать криптовалюту необходимо для того, чтобы у нас не было зияющих дыр в законодательстве. В России криптовалютой пользуются несколько миллионов человек. Этих криптовалют несколько тысяч. Регулирование необходимо для защиты прав наших граждан, ведь сегодня человек, который проводит какие-то операции с криптовалютой, находится вне закона», - сказал собеседник НСН.
Ранее криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что эксперты готовятся и к пику биткоина в 200-300 тысяч долларов с учетом большого спроса крупных игроков рынка.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей
- В Минстрое заявили о нехватке порядка 1 млн специалистов
- Мэр Белгорода: Девять окон повреждены после атаки дрона на дом
- У Евгения Петросяна и его жены родилась дочь
- Ленни Кравиц получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде
- ФК «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Ивичем
- Число раненных при ударе БПЛА по нефтезаводу в Рязани выросло до трех
- Минобороны: ПВО сбила 58 украинских дронов в шести областях
- Умер сын Шарля де Голля в возрасте 102 лет
- Евросоюз снял санкции с Воложа, Мндоянца и Гамбалека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru