«Защита граждан»: Кирьянов призвал законодательно регулировать криптовалюту

«Есть ли сегодня в России регулирование криптовалют? Общий ответ: нет. Есть ли сегодня в России законодательное регулирование майнинга? Нет. Нужен закон, регулирующий новый вид названных отношений. Нам необходимо в этом случае избегать традиционных подходов. Возникает вопрос: "А что такое криптовалюта?" Некоторые юристы говорят, что это личное право, а не финансовый инструмент. Такой подход теоретически имеет право на существование, но нам нужно другое. Я убежден, что регулировать криптовалюту необходимо для того, чтобы у нас не было зияющих дыр в законодательстве. В России криптовалютой пользуются несколько миллионов человек. Этих криптовалют несколько тысяч. Регулирование необходимо для защиты прав наших граждан, ведь сегодня человек, который проводит какие-то операции с криптовалютой, находится вне закона», - сказал собеседник НСН.

Ранее криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что эксперты готовятся и к пику биткоина в 200-300 тысяч долларов с учетом большого спроса крупных игроков рынка.

