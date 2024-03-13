Криптоэксперт Припачкин призвал не вкладывать последние деньги в биткоин

Стоит осторожно подходить к покупке биткоина и диверсифицировать свой подход к инвестициям, заявил в пресс-центре НСН Юрий Припачкин.

В биткоин не нужно вкладывать последние деньги, заявил в пресс-центре НСН президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

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«В биткоин не надо вкладывать последние деньги. Около 80% инвесторов, которые покупают криптовалюту, складывают ее в копилочку. Люди диверсифицируют свой подход к деньгам, которые у них есть. Ужасно, когда человек закладывает квартиру, покупает биткоины а потом актив падает. Но то же самое мы проходили и в игровых автоматах. Государство должно это регулировать, то, что не отрегулировано до сих пор – беда и безобразие. К сожалению, семь лет это происходит в серой зоне», - сказал собеседник НСН.

Ранее стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический максимум, превысив отметку в 73 тысячи долларов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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