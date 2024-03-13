Кирьянов: Цифровой рубль не будут приравнивать к криптовалюте

Цифровой рубль и криптовалюту не планируется скрещивать или уравнивать, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.

Криптовалюта в России могла бы использоваться для налогообложения, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

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«Цифровой рубль никак не относится к криптовалюте. Про него можно говорить долго, но он никак не связан с криптовалютой. Цифровой рубль - одна из разновидностей рубля. Мы не собираемся их скрещивать или уравнивать», - сказал собеседник НСН.

По его словам, криптовалюту следовало бы обложить налогами.

«Криптовалюта и активы в криптовалюте - это налоговая база. У нас сегодня непонятно, как брать налоги с криптовалюты. Криптовалюта могла бы использоваться для налогообложения», - отметил Кирьянов.

Ранее Зампред ЦБ Ольга Полякова сообщил, что регулятор не рассматривает криптовалюты как платежное средство на территории страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЦБ РФ / cbr.ru
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