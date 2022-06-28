30.06.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые искусственные курорты и футуризм – какое будущее ждет российский туризм?»

На Петербургском Международном экономическом форуме прошел брейншторм среди чиновников и бизнесменов во время сессии «Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты». Глава Ростуризма Зарина Догузова поддержала футуристическую идею вице-президента объединения «Опора России» и главы компании «Конструктор Путешествий» Алексея Кожевникова по поводу необходимости создания нового современного курорта на юге России. Эксперты говорят, что его будут делать «с нуля» в чистом поле, но затраты на новый курорт ожидаются большими.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Где планируется создание нового морского курорта?

Как он должен выглядеть?

Какое финансирование может понадобиться для создания искусственного курорта?

Есть ли у России уже опыт создания искусственных курортов, на сколько он успешен?

Какой успешный опыт создания искусственных курортов Россия может перенять?

Участники пресс-конференции:

Алексей Кожевников , вице-президент объединения «Опора России» и генеральный директор компании «Конструктор путешествий»;

, вице-президент объединения «Опора России» и генеральный директор компании «Конструктор путешествий»; Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



