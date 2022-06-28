30.06.2022 состоится пресс-конференция, посвященная новым искусственным курортам в России.
30.06.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Новые искусственные курорты и футуризм – какое будущее ждет российский туризм?»
На Петербургском Международном экономическом форуме прошел брейншторм среди чиновников и бизнесменов во время сессии «Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты». Глава Ростуризма Зарина Догузова поддержала футуристическую идею вице-президента объединения «Опора России» и главы компании «Конструктор Путешествий» Алексея Кожевникова по поводу необходимости создания нового современного курорта на юге России. Эксперты говорят, что его будут делать «с нуля» в чистом поле, но затраты на новый курорт ожидаются большими.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Где планируется создание нового морского курорта?
- Как он должен выглядеть?
- Какое финансирование может понадобиться для создания искусственного курорта?
- Есть ли у России уже опыт создания искусственных курортов, на сколько он успешен?
- Какой успешный опыт создания искусственных курортов Россия может перенять?
Участники пресс-конференции:
- Алексей Кожевников, вице-президент объединения «Опора России» и генеральный директор компании «Конструктор путешествий»;
- Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8